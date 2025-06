CIVITAVECCHIA – Soddisfazione da parte della CISL Funzione Pubblica per l’approvazione, da parte del Comune di Civitavecchia, del nuovo progetto sulla sicurezza urbana e stradale che riguarda la Polizia Locale. A dichiararlo è Michele Marocco, Coordinatore Nazionale CISL FP Polizia Locale, che definisce l’iniziativa “ambiziosa” e frutto di un lungo lavoro sindacale.

«Un progetto al quale come CISL FP abbiamo partecipato in maniera propositiva e determinante – ha spiegato Marocco – ritenendolo fondamentale per assicurare la piena operatività della Polizia Locale, nonché migliori condizioni di sicurezza per la cittadinanza». Il sindacato ha infatti evidenziato più volte, sin dal 2019, gravi criticità nel corpo di Polizia Locale, come la carenza di organico, l’assenza di dispositivi adeguati, la necessità di nuovi mezzi, la formazione professionale e il mancato riconoscimento di istituti contrattuali.

In particolare, la CISL FP ha sempre richiesto che i proventi delle sanzioni stradali eccedenti rispetto agli anni precedenti – l’extragettito – fossero destinati ai progetti di sicurezza urbana e stradale e che tali risorse venissero escluse dai limiti del fondo per il salario accessorio. «Una posizione sostenuta dalla nostra sigla anche attraverso il richiamo a numerose interpretazioni della Corte dei Conti, già adottate da altri enti della Città Metropolitana», sottolinea Marocco.

Il progetto approvato prevede la partecipazione volontaria del personale della Polizia Locale, che sarà maggiormente impiegato durante il periodo estivo per garantire più sicurezza e decoro, con controlli mirati. Il raggiungimento degli obiettivi sarà valutato secondo le norme sulla performance previste dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

«Riteniamo questo progetto – conclude il coordinatore nazionale – una risposta concreta e utile anche in un contesto di vincoli stringenti per le pubbliche amministrazioni. È un modello che auspichiamo possa essere replicato da altri Comuni». Ringraziamenti infine al Sindaco Piendibene, all’Assessore Alessi, al delegato Fustaino e ai dirigenti comunali coinvolti per aver creduto nel percorso tracciato dal sindacato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA