CIVITAVECCHIA – Una giornata di lutto e di dolore. Con Civitavecchia pronta a stringersi attorno alla famiglia di Giordano Sacchetti, il 17enne vittima del tragico incidente avvenuto giovedì pomeriggio, all’uscita di scuola, in via Raffaello Sanzio. Pochi metri percorsi in moto dal cancello dell’IIS Marconi e lo schianto, fatale per il ragazzo. Una vita spezzata sull’asfalto, troppo presto; un dolore profondo per la famiglia, che non riesce a darsi pace. Perché non si può morire a 17 anni.

Oggi alle 14 si terranno i funerali nella chiesa Evangelica di via dei Bastioni, in zona mercato. Intanto sul luogo dell’incidente un via vai di ragazzi, di amici e compagni di scuola, di amici di famiglia e parenti, per lasciare un fiore, un ricordo, anche solo per un saluto.

La classe di Giordano, la 4^A elettrotecnica dell’istituto Marconi di Civitavecchia, ha nel frattempo iniziato una raccolta fondi. «Vorremmo per quanto possibile - scrivono sulla pagina di gofundme – riportare in vita almeno la sua moto che era la sua passione e organizzare questa raccolta fondi è l’unico modo che abbiamo per tenere vivo il suo ricordo. Ringraziamo chiunque parteciperà anche solo con la condivisione del messaggio. Buon viaggio Gio... i tuoi amici... ti vogliamo bene... ci mancherai».