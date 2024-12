CIVITAVECCHIA – Addio a Mauro Patuzzi, per anni uno dei punti di riferimento della portualità civitavecchiese, direttore generale della Roma Cruise Terminal dal momento della costituzione e fino al 2014, quando si dimise lasciando il posto a John Portelli: è anche grazie a lui se le crociere hanno scelto lo scalo cittadino per svilupparsi. Prima di essere ai vertici della società composta da Msc, Royal Caribbean e Costa Crociere, Patuzzi aveva lavorato anche in Compagnia portuale, con Marco Palomba e con la Traiana. Personaggio di spicco anche in ambito sportivo, in particolare nel basket: è stato infatti giocatore, allenatore e dirigente della Cestistica Civitavecchia.

Alla moglie, ai figli Alessandra e Daniele e alla famiglia tutta, le condoglianze sincere della nostra redazione. I funerali si terranno mercoledì mattina alle 10.30 in Cattedrale.