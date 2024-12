CIVITAVECCHIA – Civitavecchia nella morsa del caldo. Non accennano a calare le temperature in città e il Ministero della Salute ha prolungato anche per domani l’allerta di livello giallo nel suo bollettino sulle ondate di calore.

Anche domani e dopodomani le temperature rimarranno particolarmente elevate con 27 gradi alle 8 di mattina e 30 alle 14. Situazione stazionaria anche per giovedì. La temperatura percepita sarà di 35 gradi.

Tutti i servizi sanitari sono in pre-allerta. Si raccomanda alla fascia più debole della popolazione, soprattutto anziani e bambini, di non uscire nelle aree più calde.

