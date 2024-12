CERVETERI - Era stato sostituito nemmeno due anni dopo i vandali lo avevano danneggiato rendendo la scritta quasi del tutto illeggibile. E ora è tutto come prima: vandalizzato. Protagonista il cartellone d'ingresso alla frazione di Valcanneto. Adesivi e scritte in poco tempo sono apparsi andando a deturparne il decoro. Un atto vandalico in piena regola che va ad aggiungersi agli altri gesti di inciviltà che spesso affliggono il territorio (non solo quello etrusco). E ora i cittadini sono pronti a rimboccarsi le maniche. «La prima foto girava qualche mese fa, fino a quando, dopo forti insistenze, il cartello è stato sostituito e finalmente avevamo un segnale di località decente - scrivono dal comitato di zona (che ha pubblicato sui social le foto del prima e del dopo, ndr) - La terza rappresenta il cartello attuale. La domanda nasce spontanea: ma quale è il gusto di imbrattare con adesivi un cartello segnaletico?». E ora, per dare un segnale che la comunità, quella civile, esiste ancora, l'appuntamento è per chi lo vorrà, sabato alle 10 per ripulirlo.

