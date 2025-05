A Palazzo Brugiotti, sede della Fondazione Carivit, è stato presentato il Progetto di Rete “Città Ideali”. L'iniziativa mira a promuovere lo sviluppo di città più sostenibili, inclusive e ricche di cultura, valorizzando il patrimonio storico-architettonico e il benessere delle comunità. Il comitato promotore include Giulia Marchetti, Gianpaolo Serone, Pier Luca Balletti, Luca Salvatelli e Colombo Bastianelli.Il primo Convegno nazionale “Città Ideali. Visioni e progetti per il futuro urbano” si terrà il 14 e 15 giugno 2025 presso la Biblioteca dell’Abbazia Cistercense a San Martino al Cimino. Questo borgo seicentesco è già riconosciuto come esempio di "città ideale", rendendolo il luogo perfetto per l'evento. Giulia Marchetti, presidente dell'associazione Italian Human Connections Ets, ha spiegato che la rete è nata a San Martino come hub culturale per valorizzare il patrimonio locale a favore del benessere comunitario. Luigi Pasqualetti (Fondazione Carivit) e Alfonso Antoniozzi (Vicesindaco di Viterbo) hanno lodato l'iniziativa, ricordando la visione di Olimpia Maidalchini Pamphilj nella creazione di San Martino. Gianpaolo Serone ha anticipato il programma del convegno, che includerà saluti istituzionali del vescovo Orazio Francesco Piazza e della sindaca Chiara Frontini, lavori coordinati da Massimiliano Capo, e una visita guidata del borgo con Colombo Bastianelli. Concluderà una tavola rotonda che darà voce alle comunità locali.

