CERVETERI - Che il ritrovamento effettuato nei giorni scorsi, dopo il crollo di un albero in via Tevere, sia effettivamente una cisterna di epoca etrusca, ci sono alte possibilità. A dirlo è stato anche il sindaco Elena Gubetti intervenuta sul posto insieme alla Soprintendenza per un veloce sopralluogo. La conferma ora potrebbe arrivare già domani quando sempre la Sovrintendenza tornerà sul posto per analizzare accuratamente l'area. «Nel frattempo - ha spiegato Gubetti - stiamo effettuando le opportune verifiche sulle altre alberature della zona».