CIVITAVECCHIA – Ha preso il via ieri mattina il processo dibattimentale a carico del parroco della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, accusato di circonvenzione di incapace. Una prima udienza tecnica e subito un rinvio di un anno, con la prossima udienza che si svolgerà infatti il 7 ottobre 2026. Il sacerdote, come si ricorderà, è stato accusato di aver sottratto del denaro per circa 300mila euro, una macchina e una casa ad parrocchiana di Civitavecchia, deceduta a maggio 2023, approfittando del suo stato di salute precario, con i fatti che risalirebbero a sette anni fa. I famigliari dell’anziana, già prima della sua morte avevano presentato un esposto alla Magistratura per fare piena luce sulla vicenda. L'uomo è difeso dall'avvocato Alessandro Maruccio, convinto di poter dimostrare in aula la bontà delle condotte e l’innocenza del sacerdote; ad assistere la famiglia della donna, costituitasi parte civile, l'avvocato Ercole Rita.