L'inconfondibile fragranza del cioccolato, un arcobaleno di colori e tante ghiottonerie. Ha preso il via ieri CioccoTuscia, la festa più golosa della città. In questo e nel prossimo week-end il centro storico di Viterbo si anima con la manifestazione amata da grandi e piccoli. L'evento, giunto alla sua 16esima edizione, si svolge a Palazzo dei Papi e nel villaggio CioccoTuscia in piazza San Lorenzo dove c'è anche un'area di Street food con caldarroste, pizze fritte con crema e cioccolato.

Più di 30 aziende locali mettono in mostra e in degustazione il meglio della produzione dolciaria, con il cioccolato protagonista assoluto in tutte le sue declinazioni: dalle classiche praline artigianali, alle curiosità salate arricchite con la frutta e il tartufo.

Il tema di quest'anno è “La Cultura dei Dolci Sapori” per valorizzare le eccellenze enogastronomiche di Viterbo e della Tuscia.

Nel programma della manifestazione non ci sono solo i dolci. Vengono organizzati anche laboratori creativi, teatro di burattini, parate storiche e spettacoli di danza e musica.