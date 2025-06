Il dramma della solitudine si è consumato a Fabrica di Roma dove un uomo di 50 anni è morto solo in casa ed è stato trovato dopo diversi giorni.

Il fatto accaduto lunedì sera quando i vicini di casa insospettiti da un forte odore proveniente dall’abitazione e preoccupati dal fatto che da giorni non si avevano più notizie dell’uomo né questo aveva avuto più contatti con la famiglia, hanno dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario. Dopo aver forzato l’ingresso, i soccorritori hanno fatto la macabra scoperta: hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo che si presentava in un avanzato stato di decomposizione.

Secondo i primi accertamenti, il decesso risalirebbe ad almeno venti giorni prima del ritrovamento.

L’ipotesi più accreditata è che sia stato colto da un malore improvviso.

Non essendo trovati segni tali da far pensare ad altro, conclusi gli accertamenti del caso è stata contattata la famiglia dell’uomo per procedere ai funerali.