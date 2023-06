CERVETERI - La situazione sembra essere ormai fuori controllo. I cinghiali sul territorio stanno aumentando a dismisura mettendo in apprensione i residenti e gli agricoltori. Si aggirano spesso di notte, in gruppi anche numerosi, invadendo le strade, avvicinandosi anche alle abitazioni. Sono stati visti, anche a distanze spesso “ravvicinate” sulla spiaggia di Torre Flavia, o a Ladispoli nei pressi del fosso Vaccina.

Sebbene il “pericolo” per bagnanti, turisti, residenti ed automobilisti si presenti soprattutto di notte, gli ungulati iniziano ad affacciarsi sul territorio anche durante le ore diurne.

Il sindaco Gubetti per cercare di arginare il fenomeno ha emesso un’ordinanza (divieto di avvicinamento, vietato abbandonare i rifiuti in strada), ma si tratta solo di palliativi. Inizialmente si parlava di un intervento con le gabbie, per prelevarli e trasportarli in sicurezza in luoghi più consoni. Ma di questo progetto ancora non c’è traccia.

«Come si fa con questi cinghiali stanno rovinando piantagioni, al terreno hanno fatto un sacco di buche», scrive Fiorella. «Devono prendere provvedimenti i grandi Capi del Comune di Cerveteri! I cinghiali sono veramente pericolosi! Che faranno i villeggianti la sera? Dovranno rimanere in casa invece di farsi la villeggiatura?», commenta Carla guardando proprio alla stagione estiva appena iniziata.

