CERVETERI - Piazza gremita e risate assicurate per Antonio Giuliani che si è esibito l’altra sera nel centro storico vivo più che mai anche per la Sagra della Bruschetta e i saggi delle scuole di danza. E stasera, nell’ambito della programmazione dell’Estate Caerite, si svolgerà “I Menecmi-Il gioco del doppio” di Tito Maccio Plauto, uno dei più prolifici e importanti autori della letteratura latina, con l’adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro. Suggestiva la location scelta: il Parco della Legnara. A promuovere l’evento, con il patrocinio del comune, la compagnia “Castalia”, attiva da oltre 30 anni e che nella sua storia si è esibita sui più importanti palcoscenici dello Stivale sempre con grande successo di pubblico e critica, tra cui Ostia Antica, Taormina, Paestum, Pompei, Volterra e molti altri. È la storia di due gemelli, con lo stesso nome, separati da bambini, che si trovano a loro insaputa nella stessa città: una combinazione che scatena situazioni comiche ed esilaranti scambi di persona. Ma è un divertente gioco del doppio che cela, in realtà, qualcosa di più profondo. L’ingresso allo spettacolo (ore 21.30) è libero e gratuito. «Un progetto culturale unico in Italia – spiega Francesca Cennerilli, assessore alla Cultura - e che siamo orgogliosi faccia parte del programma culturale estivo della nostra città. Prima dello show, protagonista sarà la libreria Mondadori di Cerveteri, che condurrà una breve intervista al regista, celebre per le sue magistrali rivisitazioni di opere classiche». Il cartellone dell’Estate Caerite non si ferma qui. Domani spazio a “Metti una sera al Borgo”, una serata di divulgazione scientifica e culturale per adolescenti e bambini alle 21 sempre alla Legnara. Sempre domani in programma “Biancaneve bambina”, una pubblicazione di poesie curata da Antonietta De Pasquale, cittadina e docente in una scuola di Cerveteri. Sabato 12 e domenica 13 luglio invece, è il momento di “Gaming-out”, due giornate dedicate ai video-giochi, con postazioni dedicate ai giocatori che trasformeranno il Parco della Legnara in una straordinaria arena virtuale all'aperto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA