CIVITAVECCHIA – Allarme degrado al Cimitero nuovo. Ieri un cittadino ha mostrato lo stato di incuria in cui versa una parte del Cimitero nuovo di via Braccianese Claudia tra erba alta, erbacce e canne da tagliare.

Scene riprese con il telefonino al grido di “vergogna”, perché effettivamente vedere croci e lapidi a terra spuntare a malapena in mezzo all’erba alta non fa una bella impressione, soprattutto a tutti quei cittadini - e non - che si recano a trovare i propri cari. Uno stato di incuria che nessuno vorrebbe vedere nel luogo di eterno riposo dei propri cari, la segnalazione si chiude con un appello a maggioranza e opposizione perché qualcuno intervenga per ripristinare al più presto il decoro nell’area.

Dalla Csp fanno sapere che le squadre di sfalcio e pulizia saranno al lavoro già da oggi e che si è trattato di una pausa legata alle recenti festività. Certo è che vedere il Cimitero nuovo ridotto in questo stato, con erba alta circa un metro, che sia pure soltanto in una parte del Cimitero, fa male: soprattutto perché si tratta di un problema che ciclicamente torna a ripetersi.

