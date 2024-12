LADISPOLI - Tornano i divieti di sosta su via Venezia. Riapre il cantiere della ciclabile che da Torre Flavia raggiungerà la stazione ferroviaria. I lavori, così, ripartono dopo mesi di interruzione. Obiettivo: concludere il tracciato rosso, almeno nel tratto di via Venezia, entro l’estate e poi, terminata la stagione estiva proseguire con l’opera. Da mesi i cittadini si chiedono, dopo le modifiche al percorso originale, su che vie transiterà la ciclabile per raggiungere la stazione ferroviaria. E ora, a quanto pare, le riserve sarebbero state sciolte. Il tracciato, come spiegato da palazzo Falcone passerà da via Oneglia (tagliando, dunque, per un tratto, su via Rapallo) e via Spinelli e da lì finalmente fino al piazzale Roma davanti lo scalo ferroviario. Bisognerà capire, però, in che modo e se saranno apportate delle modifiche alla viabilità. Anche le due arterie individuate come “piano B” da parte dell’amministrazione non sono ampie e già da tempo cittadini e opposizione avevano puntato i riflettori sull’ingorgo che si potrebbe andare a creare proprio a ridosso di via Rapallo, dove insiste anche una scuola. L’ultimo tratto di cantiere partirà dopo l’estate. Nel frattempo si procederà sul lungomare per ultimare il percorso pedonale che dovrebbe collegare il lungomare Marco Polo a via San Remo.

