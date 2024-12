CIVITA CASTELLANA – Riprese in corso nel centro cittadino per alcune delle puntate della nuova fiction RAI dedicata alla vita di Giacomo Leopardi, in arrivo entro fine anno in televisione.

La miniserie, che prenderà il titolo “Leopardi, vita e amori del poeta” è diretta da Sergio Rubini, immortalato in queste ultime ore insieme al sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri. «Grazie all’attore, regista e sceneggiatore Sergio Rubini e a Ibc movie per aver scelto Civita Castellana come location per la nuova fiction Rai ‘Giacomo Leopardi, vita e amori del poeta’», dichiara il primo cittadino civitonico. Gli attori della serie, così come le comparse, hanno invaso le vie del centro, trasformato per l’occasione in un centro abitato del 1800, periodo in cui il poeta e filosofo italiano visse. A interpretare Giacomo Leopardi nella fiction sarà l’attore Leonardo Maltese, già noto per “Rapito” di Marco Bellocchio e “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio. Insieme a lui nel cast anche Alessio Boni nei panni del padre Monaldo, Cristiano Caccamo nel ruolo dell’amico Ranieri e Giusy Buscemi a interpretare la nobildonna Fanny Targioni Tozzetti.

