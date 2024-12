ALLUMIERE - Il maltempo ha fermato in parte il ''Magic Christmas Street", la grande festa che ha animato il Borgo di Allumiere lo scorso weekend. Tante le attrazioni e le attività che si sono suseguite sono state davvero meravigliose. La manifestazione è stata promossa dalla Pro Loco in collaborazione con la Rete di Imprese e con il comune di Allumiere.

"Nonostante il tempo non sia stato ideale è stata una giornata intensa e ricca di gradevoli opportunità: dagli Zampognari alla Street Band Fire Dixie, dalle Farfalle Luminose alla strepitosa performance di Aurora, dalla Ensemble InCantus al Purple Gospel Choir, dal teatro dei Burattini al Lunapark natalizio con zucchero filato a gogo', alla casa si Babbo Natale e ai mercatini - spiegano all'unisono gli amministratori comunali e la presidente della Pro Loco Maria Pinardi con gli altri membri del direttivo - una citazione particolare va al Presepe ideato da Augusto Amici in collaborazione con le Contrade, nel format della rievocazione storica ai tempi di Agostino Chigi, allestito e recitato nell'Aula Nobile del Palazzo Camerale". Il sindaco Landi sottolinea: "Grazie alla Rete d'impresa di Allumiere e alla Proloco che hanno organizzato e coordinato questo 'Magic Christmas Street' e a tutti coloro che hanno partecipato in ogni forma all'evento. Protezione civile di Allumiere e Polizia Locale".

Ha lasciato tutti a bocca aperta ‘Incroci Verticali’, il suggestivo spettacolo di danza verticale che ha avuti come “palcoscenico” il Palazzo del Comune. Molto apprezzata è stata la tradizionale 'Parata Natalizia’ per le vie del paese che ha visto sfilare Babbo Natale in carrozza, gruppi di danza ‘Dance World’ e ‘New Dance Evolution Center’, ginnastica artistica, Gruppo Giovanile Parrocchiale, Unione Sportiva Allumiere, animazione Walt Disney e artisti di Strada. A seguire si è svolto un sentito ed emozionante momento della pace organizzato dall'Anpi Allumiere con canti di Natale, spettacolo di danza e spettacolo di fuoco. Dopo la tradizionale Parata Natalizia eccezionale il live in puazza del bravissimo cantante civitavecchiese Max Petronilli che ha regalato alcune tra le più belle canzoni natalizie. Suggestiva è stato nel Palazzo Camerale "La Casa di Babbo Natale" allestita dal Gruppo Giovanile Parrocchiale. Il Magic Christmas Street e staro contrassegnato da mercatini artigianali e prodotti a km zero. Fino a tarda sera si sono susseguite attrazioni e atmosfere natalizie per bambini, giovani, adulti e famiglie con la Rete d’impresa di Allumiere.

©RIPRODUZIONE RISERVATA