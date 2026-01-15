Distributori di carburante nella Tuscia passati al setaccio dalla guardia di finanza e dall’agenzia delle Dogane e Monopoli. Alcuni sono stati chiusi per violazioni alla normativa antimafia.

I controlli sono stati eseguiti nel corso del 2025, come detto, dai finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza Viterbo, insieme all’area territoriale di Viterbo dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli per verificare la qualità degli idrocarburi per autotrazione, sia presso gli impianti di distribuzione che presso i depositi commerciali presenti nella provincia.

Le verifiche sono state eseguite con l’ausilio del laboratorio chimico mobile dell’Agenzia delle Dogane di Roma e hanno interessato numerose attività commerciali attive nello specifico settore.

Sono state effettuate numerose campionature di gasolio per verificarne la genuinità del prodotto, sia del punto di infiammabilità che della densità, tutelando il consumatore finale che spesso viene attirato dal prezzo molto conveniente, tralasciando la qualità, che in alcuni casi va oltre i limiti disposti dalla legge, anche procurando danni ai veicoli.

Sotto il profilo della normativa antimafia, con specifiche interdittive emesse dalle Prefetture di Milano e Viterbo, è stata disposta la chiusura, con ritiro delle relative licenze di esercizio, di alcuni impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione operanti nella provincia di Viterbo.

All’applicazione di tale provvedimento hanno provveduto funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Viterbo insieme ai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza, in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto dalle due amministrazioni.

“La recente operazione - si legge in una nota congiunta - conferma l’efficacia della collaborazione fra Agenzia e Guardia di Finanza per prevenire e contrastare i fenomeni dell’illecita commercializzazione di carburanti, che non solo garantisce il corretto assolvimento degli obblighi impositivi, ma soprattutto fornisce un presidio di sicurezza per gli utenti e per il corretto funzionamento del mercato”.