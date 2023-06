LADISPOLI – C’è una legge regionale del 2016 e la Capitaneria di porto intende applicarla: i titolari dei chioschi che affittano lettini dovranno garantire l’assistente bagnanti, i wc, la pedana per disabili oltre a tenere pulito l’arenile. E per questo anche, oltre che per le classiche ispezioni sull’abusivismo demaniale che hanno portato a sequestri a Ladispoli e sulla costa cerveterana, che nel prossimo week end partiranno ulteriori controlli da parte dei marinai dell’ufficio di Ladispoli-Marina San Nicola guidati dal comandante, Cristian Vitale. La Guardia costiera del resto aveva messo a conoscenza la categoria e il Comune già a gennaio all’inizio del 2023. Qualora i gestori fossero sprovvisti dei nodi considerati essenziali, verrebbero sanzionati con il rischio di una denuncia penale per occupazione su area demaniale. Nel mirino dei militari anche i pescatori sportivi molti dei quali sono stati già ammoniti. I più incivili se ne infischiano dei regolamenti praticando la loro attività in orari non consoni e quindi anche dalle 9 alle 19 non rispettando così la fascia protetta. È proibito pescare fino a 250 metri dalla costa e naturalmente chi verrà sorpreso in mezzo ai bagnanti e ai bambini dalle 9 in poi subirà sanzioni fino a mille euro oltre alla confisca del pescato e delle attrezzature.

