CERVETERI – Il solito tormentone delle chiazze scure in mare sta caratterizzando anche l’estate targata 2023. Alghe o sostanze inquinanti? Un bel dilemma con villeggianti e residenti che non perdono occasione di pubblicare continuamente le immagini delle oleose macchie sulla superficie del mare, a dire il vero sia a Campo di Mare, frazione di Cerveteri che a Ladispoli. L’ultimo avvistamento ieri mattina sulla costa etrusca. «Cosa è successo quest’anno? Non ho mai visto l’acqua in questo modo», è la segnalazione di Alessandra sul gruppo Facebook di Cerenova-Campo di Mare. E tanti altri hanno lasciato il proprio commento con foto annesse. Analogo discorso a Ladispoli in diverse aree del litorale.

LE VERIFICHE

Dopo le varie chiamate si è attivata subito la Capitaneria di porto di Ladispoli-Marina San Nicola coordinata dal comandante, Cristian Vitale. I militari sono andati a verificare soprattutto i canali Vaccina e Sanguinara ma non risultano al momento sversamenti. Analogo discorso per quanto riguarda gli impianti di depurazione della zona. Il che fa pensare che appunto si tratti di mucillagine favorita solitamente quando si innalzano le temperature dell’acqua, come in questi giorni.

Le autorità preposte manterranno gli occhi ben aperti ma il fenomeno potrebbe dunque essere legato a fenomeni prettamente naturali, per quanto visivamente rivoltanti come evidenziato da villeggianti e residenti.

