LADISPOLI - Tutto pronto per “Chi trova un nido trova un tesoro”, il laboratorio gratuito per grandi e piccini realizzato all’interno della Riserva naturale di Torre Flavia e dedicata alla valorizzazione della biodiversità promossa dall’associazione Koinet.

Appuntamento con l’evento: il 18 maggio alle 10 all’interno della Palude (ingresso via Roma 141).

Il laboratorio è rivolto a bambini e adulti e ha l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della tutela degli habitat naturali e delle specie che li abitano.

L’iniziativa rientra nel programma della Regione Lazio #Viviparchilazio, che sostiene attività educative e divulgative nei parchi e nelle aree protette del territorio.

La partecipazione è gratuita e non è richiesta prenotazione. Un’occasione unica per vivere un’esperienza a contatto con la natura, imparando a riconoscere i “tesori” nascosti del nostro ecosistema.

