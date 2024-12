FIUMICINO - Undici le donne premiate in aula consiliare, alle quali è stato riconosciuto il “Premio donna dell’anno 2024” , dedicato all’eccellenza femminile. Il sindaco Mario Baccini, il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, l’assessore alle Pari Opportunità Monica Picca e l’assessore alla cultura Federica Poggio hanno consegnato le targhe di onorificenza alle donne vincitrici. «L’8 marzo è un evento significativo per la nostra città, non solo per la celebrazione della ricorrenza, ma soprattutto per lo spirito che anima questa manifestazione. Fiumicino è legata all’indirizzo dei valori delle Nazioni Unite per contrastare la discriminazione di genere a livello mondiale. – ha sottolineato il Sindaco -. Ritengo che l’Italia stia compiendo progressi significativi non solo per i diritti delle donne, ma per i diritti in generale ed è importante riconoscere il contributo alle donne che si sono distinte, non solo nel mondo del lavoro ma anche nella lotta per i diritti perché, in Paesi non troppo lontani da noi, le donne sono ancora trattate come schiave e i loro diritti vengono considerati come una odiosa questione da archiviare e questo non lo possiamo tollerare. Il “Premio donna dell’anno 2024” è un riconoscimento simbolico e una manifestazione di attenzione di una città con una grande vocazione di “Città delle donne», ha concluso il sinda. «Ringrazio la commissione per aver proposto ed il consiglio comunale per aver approvato questa importante manifestazione. La donna non va ricordata solo l’8 marzo per questo cerchiamo di diffondere la cultura del rispetto e della parità di genere il più possibile, partendo dalle scuole attraverso attività mirate. Un onore per me premiare donne che con il loro impegno hanno arricchito il territorio e portato lustro alla nostra città- ha sottolineato Roberto Severini che ha ringraziato le moltissime persone presenti in aula consiliare. «L’8 marzo è la “Giornata internazionale delle donne”, istituita dalle Nazioni Unite per rimarcare le conquiste ottenute negli anni contro la disparità di genere. Non rappresenta una festività ma una giorno in cui la donna viene messa al centro per riflettere sul ruolo focale che essa svolge nella famiglia e nella società. Sono onorata di aver istituito questo premio simbolico, dal significato aulico, col quale la città di Fiumicino premia 11 donne che hanno contribuito, con il loro operato al bene della comunità, per ringraziarle dei servizi erogati con sacrificio e dedizione alle famiglie ed ai cittadini di tutto il territorio – ha dichiarato l’assessore Picca durante il suo intervento in aula sottolineando inoltre, l’esigenza di doversi allontanare dagli stereotipi e dalle banali strumentalizzazioni sulla differenza di genere per non compromettere il lavoro fatto e ancora da fare per raggiungere la parità di genere». «Ogni giorno c’è una donna impegnata a costruire il futuro di questa società nel ruolo di mamma, lavoratrice, artista, sportiva, professionista ed è per questo che il Comune di Fiumicino, cha spira a creare delle politiche sociali che mettano al centro la famiglia’, si occupa tutti i giorni delle donne: e lo fa supportando l’imprenditoria attraverso le attività produttive; grazie all’operato dello sportello antiviolenza, curato dalla Polizia locale; tramite il sostegno dell’ufficio scuola sempre a disposizione di donne e minori e che permette alle famiglie di conciliare il lavoro con le esigenze quotidiane; i servizi sociali, che si muovono e agiscono in favore delle donne in difficoltà. e ringrazio le 11 donne premiate sperando che la vostra dedizione possa essere da stimolo per condividere le esperienze e le attività con la cittadinanza attraverso sinergie sempre più intense», ha concluso l’assessore. Ecco chi sono le undici donne vincitrici: Anna Scorsolini – imprenditoria:per aver contribuito con la sua attività e dare nuova vita al nord del territorio. Marina Pallotta – cultura: impegnata da oltre 40 anni per promuovere la cultura nel nostro territorio con dedizione nell’opera di diffusione e promozione della cultura. E’ stata Responsabile dell’Ufficio Editoria e Documentazione del Dipartimento Cultura del Comune di Roma e Capo dell’Ufficio Stampa della Soprintendenza dei Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio. ha curato la pubblicazione di 14 volumi, fra i quali due libri di testimonianze su Fregene. Ha istituito la Biblioteca Gino Pallotta a Fregene Daniela Carola – sicurezza: per la categoria sicurezza, per il suo impegno costante sul territorio a tutela di tutta la comunità come comandante della Polizia Locale del Comune di Fiumicino. Marina Ortis – volontariato, ha dimostrato di essere esempio di altruismo ed impegno sociale sul territorio.Marina Battelli – imprenditoria: per l’impegno profuso nel contribuire allo sviluppo economico del territorio attraverso le politiche del lavoro. Veronica Pamio – imprenditoria:per l’impegno profuso nella sua attività con particolare riferimento alle tematiche relative alla comunicazione innovativa dell’azienda, all’inclusione, alla sostenibilità e per la costante attenzione allo sviluppo delle Sinergie legate alla valorizzazione del nostro territorio. Immacolata Mugnano – volontariato: quale fondatrice e presidente dell’associazione “L’arcobaleno di Ale”, per l’impegno profuso nei confronti dei più fragili. Oriana Scatolini – sanità: la dottoressa si distingue per l’amore e la professionalità nel campo medico e pediatrico. Medico volontario presso Università di Roma nel centro Oncologico del Prof. Castelli Medico di base convenzionato fino al 1977, poi Direttore del Laboratorio di Analisi Cliniche. Elisabetta Cortani – associazionismo: presidente dell’associazione Misericordia di Fiumicino in prima linea durante l’emergenza Covid. Luigia Acciaroli – cultura: er il suo impegno nella promozione e diffusione della cultura fra I più piccoli. Barbara – associazionismo: presidente Associazione Donne per la Sicurezza Odv – contro la violenza sulle donne, per il suo impegno e sensibilità verso le tematiche della violenza di genere.