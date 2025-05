CERVETERI - Un weekend all’insegna della cultura e delle tradizioni popolari è alle porte.

Da venerdì 9 a domenica 11 maggio, la città etrusca si prepara a vivere tre giorni intensi tra celebrazioni per San Michele Arcangelo, appuntamenti musicali, giochi popolari, artigianato locale e due eventi letterari di rilievo nazionale: il Premio Strega e il Premio Letterario Etrusco, entrambi ospitati nella cornice senza tempo della Necropoli della Banditaccia, sito Unesco.

«Ci aspettiamo una grande partecipazione – ha detto il sindaco Elena Gubetti – il programma è ricco, pensato per coinvolgere famiglie, giovani e appassionati di cultura. Un ringraziamento speciale va alla Pro Loco, ai Rioni, agli assessori e al personale comunale che hanno lavorato duramente per rendere possibile tutto questo».

Il calendario delle celebrazioni patronali si apre venerdì sera con il “Concerto di Cori Interparrocchiali” nella Chiesa di Santa Maria Maggiore.

Sabato il Centro Storico si anima: dalle 13 aprono gli stand gastronomici e artigianali; alle 16:30 spazio all’arte con la mostra a cura di Fabio Uzzo e, in contemporanea, giochi popolari per i più piccoli.

Alle 21, in Piazza Aldo Moro, salirà sul palco la Rino Gaetano Band, tribute ufficiale del celebre cantautore.

Domenica 11 maggio sarà la volta della “Sfilata delle Carrozzelle Rionali”, del tradizionale Palo della Cuccagna nel Parco della Legnara e di due concerti serali: Radiofonica.2 e il Dj Set anni ’80-’90 di Miki Johnson, con l’annuncio ufficiale del tema della Sagra dell’Uva 2025.

GLI APPUNTAMENTI ALLA NECROPOLI DELLA BANDITACCIA

In parallelo, riflettori accesi sulla cultura.

La Necropoli della Banditaccia accoglierà per il terzo anno una tappa del Premio Strega, con la partecipazione della dozzina finalista. Ospiti anche Valerio Valentini, Valentina D’Urbano, Damiano Fusaro e Luis Contenebra.

«Ospitare per il terzo anno consecutivo una delle tappe finali del Premio Strega è per noi un motivo di grande orgoglio, ma anche un riconoscimento per il grande lavoro svolto in questi anni, insieme al personale della nostra Biblioteca, nel promuovere la lettura – ha commentato l’assessore Federica Battafarano – oltre al Premio Strega e alla dozzina di autori finalisti, in programma un doppio appuntamento con il Premio Letterario Etrusco. Saranno tre giorni dedicati ai libri, con tanti autori anche di fama nazionale, pronti ad emozionarci con i loro racconti e le loro opere».

