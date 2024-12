CERVETERI – Maxi controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, a Cerveteri. Obiettivo: contrastare le attività illecite e far percepire più sicurezza ai cittadini.

Durante le operazioni i militari hanno arrestato un 54enne destinatario di un’ordinanza di custodia in carcere. Denunciata anche una persona che durante il controllo ha dato in escandescenza insultando i militari che lo stavano identificando.

Durante il servizio i carabinieri del nucleo Radiomobile, sono stati allertati anche del furto di un’auto appartenente a un imprenditore toscano di 55 anni. Grazie ad una applicazione di geolocalizzazione installata sul veicolo, i carabinieri sono riusciti a rintracciare subito l’auto e a riconsegnarla al legittimo proprietario.

In totale sono state identificate oltre 300 persone, elevate 26 multe al codice della strada per un totale di circa 19.500 euro e ritirate 8 patenti di guida.

Infine, sono state segnalate 8 persone al Prefetto, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, quali assuntori di modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devono ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.