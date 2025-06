CERVETERI - La città etrusca e l’Oriente sono più vicine. Nei giorni scorsi il sindaco Elena Gubetti, insieme al vicesindaco Riccardo Ferri, all’assessore alla Tutela e Promozione del Sito Unesco Federica Battafarano e al presidente del consiglio comunale Carmelo Travaglia, ha ricevuto una delegazione di Jinhua, città-prefettura nella provincia dello Zhejiang che conta oltre 5milioni di abitanti. «Un incontro con il quale intendiamo riavviare il rapporto di collaborazione e scambio nato tra la nostra città e Jinhua, iniziato nel 2019 e poi purtroppo interrottosi a causa della crisi pandemica del 2020 – ha detto il sindaco Elena Gubetti – questi momenti sono occasioni di crescita e conoscenza, uno scambio culturale e di modi di vivere le città con una realtà che seppur estremamente lontana da noi da un punto di vista geografico abbiamo scoperto avere numerosissime similitudini con i nostri territori. Un incontro fruttuoso e positivo, a tal punto che siamo stati ufficialmente invitati come Amministrazione comunale ad andare in visita nella loro città. L’auspicio è che in un futuro, possano aprirsi in maniera sempre più assidua forme di collaborazione con queste realtà così grandi e lontane da noi. Saremo sempre pronti ad ospitarli e far sì che possano farsi portavoce delle bellezze di Cerveteri».

©RIPRODUZIONE RISERVATA