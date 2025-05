CERVETERI – Voucher da 500 euro per i bambini o i ragazzi che vogliono praticare sport. È la novità dell’ultima ora grazie ad un fondo della Pisana. Fino a venerdì 16 maggio, sarà possibile presentare domanda per ricevere il bonus e scegliere tra gli oltre 4mila corsi messi a disposizione dalle realtà sportive del territorio che hanno sposato al progetto. «Un’occasione promossa dalla Regione Lazio, cofinanziata dall’Unione Europea e realizzata in collaborazione con Sport e Salute - annuncia Manuele Parroccini, assessore allo Sport - alla quale invito i ragazzi e le loro famiglie ad aderire». L’avviso riguarda una fascia d’età ampia tra i 6 e i 18 anni compiuti, residenti nel Lazio e con un reddito Isee fino a 50mila euro. «L’obiettivo come assessore e sportivo – aggiunge Parroccini - è quello di avvicinare sempre più giovani alle varie discipline sportive. Lo sport è strumento fondamentale non solo per una vita sana, ma anche per socializzare, fare amicizia, tessere nuove relazioni con coetanei e persone con gli stessi interessi. Per questo, spero che in tanti nella nostra città possano partecipare al bando e aggiudicarsi i voucher messi a disposizione».

COME PARTECIPARE

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito sportesalute.eu, la candidatura invece è possibile mediante la piattaforma bandi.sportesalute.eu.

