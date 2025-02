La scorsa settimana i carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno denunciato a piede libero un cinquantenne di origine napoletana, ritenuto responsabile di truffa e furto con destrezza ai danni di un malcapitato 88enne.

I militari della stazione di Vetralla hanno ricostruito infatti i movimenti del forestiero che la mattina del 31 gennaio scorso in piazza Santa Maria del soccorso, nella frazione di Cura, aveva avvicinato il pensionato inducendolo ad acquistare per 20 euro prodotti per l’igiene personale.

Un sapone e una crema dal valore di 4 euro, che però l’uomo ma presentato all’anziano millantandone le proprietà.

Mentre il pensionato aveva ancora tra le mani il portafoglio, il venditore gli ha sottratto con destrezza 200 euro, dandosi rapidamente alla fuga in auto.

Gli accertamenti dei Carabinieri, supportati dall’acquisizione di filmati di videosorveglianza presenti nell’area della frazione Cura, hanno consentito l’identificazione del cinquantenne che, come detto, è stato denunciato.