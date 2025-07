«I centri di accoglienza sono un diritto delle persone, non un problema di sicurezza». A dichiararlo è il segretario generale della Uila Lega comunale di Viterbo Antonio Biagioli in merito alle polemiche attorno progetto di trasformazione dell’ex asilo Mondo Pinocchio in un centro di accoglienza nel quartiere Santa Lucia a Viterbo.

«L’accoglienza è un diritto – dice Biagioli –. Un diritto umanitario, un diritto sancito dall’ordinamento giuridico italiano. Ma ogni volta si sollevano problemi di sicurezza, a Viterbo, così come in altre zone della provincia, non da ultimo Ronciglione. Come se i centri fossero covi di delinquenza, anziché luoghi dove si dà una speranza di vita a persone che scappano da situazioni di povertà, guerra, disperazione. Persone che, prima di arrivare in Italia, vivono spesso la tragedia del deserto, dei campi di concentramento in Libia, della traversata del mar Mediterraneo. Lasciando, dietro di sé, il più delle volte, amici, parenti, familiari morti durante il viaggio».

«I centri di accoglienza sono un diritto – ribadisce Biagioli – che le istituzioni hanno il dovere di tutelare. Giusto il confronto con la popolazione e con i quartieri. Ma quest’ultimo deve portare a misure di inclusione, non di esclusione dettate il più delle volte da pregiudizi e non da riscontri concreti».

«Le persone accolte – prosegue poi Biagioli – rappresentano poi una risorsa per il territorio. Un territorio spesso senza lavoratori, un territorio che si sta sempre più spopolando e invecchiando. Un territorio che deve costruire il proprio futuro. A partire d