SANTA MARINELLA – La presidentessa del comitato cittadino per il diritto alla Casa Stefania Abbatiello stufa di essere snobbata dall’assessore regionale alle case popolari, in quota Lega, Pasquale Ciacciarelli, ha deciso di mobilitare le oltre 100 famiglie inserite nella graduatoria comunale per ottenere una casa popolare, e gli invia una lettera in cui lo invita a prendere in esame il grave problema dei senzatetto di Santa Marinella.

“Egregio assessore Ciacciarelli – scrive la Abbatiello - le scrivo pubblicamente perché lei, pur essendo assessore regionale all'urbanistica e alle politiche sociali abitative, non svolge il suo dovere. Quando è stato eletto, sui canali RAI, in un confronto con il segretario nazionale dell’unione inquilini Massimo Pasquini, dichiarò di mettere in campo i finanziamenti necessari per le case popolari di Roma e provincia. Ad un anno di distanza, di questi finanziamenti non si vede una lira. Oltre a Frosinone, ci sono senzatetto anche a Roma, Latina, Rieti e Viterbo. In merito a Civitavecchia, le faccio notare che la sottoscritta è capo distretto di Tolfa, Allumiere e Santa Marinella. Per quanto riguarda quest’ultima città, gli è stato chiesto più volte un appuntamento, per l'investimento su altri 47 alloggi popolari, perché urge una emergenza abitativa, che vede nella graduatoria comunale, un centinaio di famiglie in attesa di un tetto. Ma lei fa orecchie da mercante e ci risponde che è impegnato sui fondi del Pnnr, ma sappiamo che si prodiga molto per Frosinone. Le ritorno a ripetere che esistono anche altre realtà che lei ignora”. “Pertanto – conclude la Abbatiello – tutte queste famiglie gli chiedono un incontro pubblico per capire quali sono le sue intenzioni in merito a questa problematica. Aspettiamo fiduciosi un suo riscontro”.