La sindaca Chiara Frontini e il marito, Fabio Cavini sono stati rinviati in giudizio nell’ambito dell’ambito della vicenda sulla cosiddetta cena dei veleni. La decisione è arrivata oggi da parte della corte d’Appello sul ricorso proposto dal pubblico ministero Massimiliano Siddi contro la sentenza di non luogo a procedere per il reato di minaccia a corpo politico emessa dal gup Fiorella Scarpato.

Nel corso dell’udienza è stata riformulata l’accusa in minaccia aggravata ed è stata quindi ribaltata la sentenza di primo grado.

I fatti risalgono al 26 settembre 2023 quando a casa del consigliere comunale Marco

Bruzziches, ci fu una cena nel corso della quale, secondo l’accusa, sarebbero state pronunciate minacce con l'obiettivo di condizionare gli equilibri politici all'interno del consiglio comunale. Le minacce sarebbero state dirette non solo al consigliere Bruzziches ma anche alla consigliera Letizia Chiatti e, più in generale, a chiunque potesse ostacolare la maggioranza, configurando così un turbamento dell'attività politica del consiglio comunale.