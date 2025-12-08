S. MARINELLA - Il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite ha celebrato il traguardo dei venticinque anni di attività, un quarto di secolo dedicato alla tutela, alla ricerca, alla valorizzazione e alla divulgazione del patrimonio archeologico dell’Etruria meridionale.

La celebrazione ufficiale si è tenuta presso la sala del consiglio comunale di Cerveteri. Sono intervenuti Flavio Enei, archeologo, Paolo Marini, presidente dell’associazione, Margherita Eichberg, soprintendente per l’Etruria Meridionale, l’avvocato Pietro Tidei e i rappresentanti dei comuni del comprensorio. Una occasione, aperta alla cittadinanza, per ripercorrere i principali risultati di venticinque anni di volontariato culturale e per presentare le iniziative previste per il venticinquennale. Il Gatc, fondato il 12 luglio 1999, è cresciuto nel segno di un volontariato attivo e competente, seguendo fin dall’inizio il modello dei Gruppi Archeologici d’Italia. Nel celebrare questo anniversario, l’associazione desidera ricordare con gratitudine i soci fondatori, Flavio Enei, Massimo Dentale, Raffaella Grimaldi, Bruno Melfi, Gaetano Camboni, Mario Calice, Manuela Ceccarelli, Franca Gentile, Giuseppe Paterno, Elena Puccio, Marita Ratini e Sergio Sallusti, alcuni dei quali, nel tempo, sono venuti a mancare lasciando un’eredità morale e civica di grande valore.

Il metodo di lavoro basato su partecipazione, studio, operatività e divulgazione ha portato l’associazione a realizzare centinaia di iniziative, ricognizioni sistematiche del territorio, supporto a scavi e indagini archeologiche, monitoraggio dei siti, conferenze, seminari, mostre, lezioni nelle scuole, pubblicazioni, visite guidate, escursioni, viaggi di studio, aperture straordinarie e attività di pulitura e recupero di aree archeologiche.

L’associazione conta oggi circa 350 soci e ha la propria sede operativa presso il Museo del Mare e della Navigazione Antica nel Castello di Santa Severa”.

