CIVITA CASTELLANA - Cede l'asfalto e al centro della strada si apre una voragine.

È successo oggi a Civita Castellana.

L’episodio, in particolare, si è vericato nei pressi dell'incrocio tra via Giovanni XXIII e via Terni. Fortunatamente non si registrano danni ad automobili né feriti. La buca è stata transennata e messa in sicurezza dagli agenti della polizia locale e dai tecnici in attesa del ripristino. L'ultimo tratto di via Giovanni XXIII, in direzione di via Terni, è stato chiuso al traffico.

Non è escluso che il cedimento del manto stradale sia una conseguenza del maltempo che nei giorni scorsi ha colpito in maniera piuttosto importante la città delle ceramiche, dove si sono registrati allagamenti e danni piuttosto importanti, tanto da spingere il sindaco a chiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale alla Regione Lazio. Chi ha subito danni alle proprie colture deve segnalarlo entro il termine dell’11 giugno 2023.

