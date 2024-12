LADISPOLI – Partito il cantiere per la realizzazione della palestra all'alberghiero. L'area è stata già delimitata da una recinzione per consentire agli operati di iniziare la costruzione della struttura che ospiterà sia gli studenti ma anche le associazioni del territorio. Ladispoli potrà contare su due palasport. «Una giornata storica – commenta la preside, Vincenza La Rosa - quella della firma che sancisce formalmente l’inizio di un nuovo percorso che vedrà, entro circa un anno e mezzo, la nascita dell’attesissimo palazzetto. Siamo felici di chiudere una fase di battaglie e di lunghissime interlocuzioni e di aprire un nuovo capitolo che leggeremo insieme ai nostri studenti, costretti fino ad oggi a svolgere le loro lezioni di scienze motorie nel cortile dell’Istituto, spesso fra autovetture in fase di manovra». Nella sala della vicepresidenza erano presenti il funzionario tecnico di Città Metropolitana di Roma Capitale Luigi Paoletti, e gli architetti Antonio Tammaro e Alessandro Francellini. Lo spazio in costruzione – è stato spiegato – sarà omologato anche per la pallavolo e per il basket. Soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti degli studenti nella Consulta Studentesca Simone Quattrocchi e Martina Ferrazzi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA