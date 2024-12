Manifestazione di interesse per l'individuazione di quattro componenti del comitato di amministrazione della scuola musicale comunale, prorogato al prossimo 25 aprile il termine di scadenza per la presentazione delle candidature, inizialmente fissato per il 21 aprile 2024. La domanda di ammissione alla suddetta manifestazione di interesse – per soli titoli - dovrà essere presentata al Comune di Viterbo esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo cultura@pec.comuneviterbo.it con le modalità indicate nell'avviso, consultabile sul sito istituzionale al link https://comune.viterbo.it/avviso-pubblico-manifestazione-interesse-per-soli-titoli-per-lindividuazione-di-numero-4-componenti-del-comitato-di-amministrazione-della-scuola-musicale-comunale/.

