SANTA MARINELLA – “Con gli scavi condotti dal Polo Museale civico di Santa Marinella, un gruppo di volontari si è unito oggi, per ripulire il sito archeologico di Castrum Novum, in vista delle visite guidate del 20 e 21 aprile”.

A dirlo è l’archeologo Flavio Enei direttore del Museo civico. “Composto dai ragazzi del Servizio Civile e da membri del Gruppo archeologico del territorio Cerite – continua Enei - il team si è dedicato alla rimozione di detriti e vegetazione in eccesso. L'obiettivo principale è preservare il patrimonio culturale per le generazioni future e promuovere il turismo locale. Grazie agli sforzi dei volontari, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare i segreti e i tesori del sito archeologico in un'esperienza indimenticabile. Questo progetto riflette il potere della collaborazione e della dedizione nel preservare e celebrare il nostro passato per le future generazioni”.

©