SANTA MARINELLA - Il Comune, si è assicurato un contributo di 160 mila euro, per la valorizzazione del “Centro Visite” del parco archeologico a Castrum Novum, previsto dai fondi della Legge sull’Etruria Meridionale. È stato depositato in Regione, il progetto per il completamento del punto di informazione dell’area archeologia a nord della città. «Questi fondi – spiega Tidei - serviranno a valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e storico della nostra città, attraverso la conclusione dei lavori del centro visite, fondamentale punto di accoglienza per tutti coloro che sceglieranno di scoprire le ricchezze degli scavi di Castrum Novum. Obiettivo dell’amministrazione, è la realizzazione di un itinerario didattico, con spazi per laboratori e sala conferenze. Castrum Novum sta acquisendo sempre più interesse a livello internazionale, come testimoniano i vari gruppi di ricerca e le Università europee che partecipano alle operazioni di scavo oramai da tempo». Soddisfazione anche per la delegata ai beni archeologici Paola Fratarcangeli. «Finalmente – dice la delegata - vedremo ultimare un’importante opera che consentirà di sviluppare le attività all’interno del sito, che diverrà punto di riferimento per visite turistiche e culturali del territorio». Nel dettaglio, il progetto, interesserà le parti interne e esterne dell’attuale fabbricato. Sarà realizzata la sala conferenze con spazio dedicato ad una caffetteria e relativi servizi igienici, verranno pavimentati gli spazi esterni e finiti i locali toilette. È prevista la posa in opera di serramenti interni e il completamento dell’impianto elettrico e di condizionamento, nonché l’allaccio alla rete fognaria. L’accesso al fabbricato e dunque all’area archeologica, avverrà da via Aurelia dove dovrà essere installata una adeguata segnaletica. Il cronoprogramma prevede il completamento dei lavori in sessantacinque giorni dall’inizio dei lavori.

