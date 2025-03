CIVITAVECCHIA – Un servizio importante che delle volte si interrompe senza una ragione. Parliamo dell’Ecocentro gestito da Csp, dove ogni giorno un numero elevato di utenti conferisce plastica, ingombranti, elettrodomestici e tanto altro. Le file sono fisiologiche, ma basterebbe un po’ di elasticità da parte degli operatori per migliorare le cose. Il divieto di accesso a piedi all’Ecocentro per chi magari deve buttare solo un sacchetto di plastica, contribuisce a intasare il traffico fuori dall’area e a creare inquinamento. Svuotare poi i grandi cassoni durante l’orario di apertura al pubblico, interrompendo in questo modo il servizio, è di sicuro un qualcosa da rivedere. Segnaliamo il tutto a Csp, nella speranza che intervenga per migliorare le cose.