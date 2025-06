VETRALLA - Anas comunica che, a partire da lunedì 30 giugno, avranno inizio i lavori di risanamento del piano viabile lungo la SS 2 Cassia, all’interno del comune di Vetralla.

Gli interventi riguarderanno specificamente due tratti: tra il km 64,600 e il km 65,950 (Cura di Vetralla) e tra il km 67,000 e il km 68,250 (Vetralla).

I lavori prevedono la fresatura della pavimentazione esistente degradata e la successiva posa di un nuovo tappeto di usura dello spessore di 5 cm. Nel tratto che attraversa il comune di Vetralla, si procederà inoltre alla sostituzione anche dello strato di binder, sottostante al tappeto viabile.

Per garantire la sicurezza e minimizzare i disagi alla circolazione, in accordo con la polizia locale di Vetralla, sarà predisposta tutta la segnaletica verticale necessaria per incanalare il traffico locale lungo percorsi alternativi.

La chiusura delle strade comunali che si innestano sul tratto della Via Cassia oggetto di intervento sarà limitata nel tempo e seguirà il progredire dei lavori. Lungo la statale è previsto l’istituzione del senso unico alternato, regolato da movieri o impianto semaforico a seconda dei tratti.

I lavori saranno ultimati entro il prossimo 11 luglio. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “Vai” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

