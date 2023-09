CERVETERI – La verifica di maggioranza dopo la bufera su Carmelo Travaglia c’è stata. E il Pd si ricompatta dopo il consiglio comunale della discordia sulle parole dette dal suo presidente del consiglio dem in merito ai parcheggi rosa e soprattutto alla sua valutazione sulle donne incinta, «non categoria da proteggere» secondo il discorso in aula pronunciato pubblicamente. In diretta video il sindaco, Elena Gubetti, aveva promesso questa sorta di incontro chiarificatore interno alla maggioranza con il Partito Democratico presente all’appuntamento. Bocche cucite in queste ore, anche il primo cittadino preferisce non aggiungere altre carne al fuoco o comunque non esprimersi sulla verifica in merito alla questione finita al centro delle polemiche. Da quanto filtra Travaglia avrebbe avuto modo di spiegarsi meglio con gli altri colleghi e non ci sono state decisioni in merito. Vicenda chiusa qui? Alcune associazioni e membri dell’opposizione, senza troppi giri di parole, hanno chiesto un passo indietro di Carmelo Travaglia, che però a quanto pare non è arrivato. Il Partito Democratico non è intervenuto e non ha nemmeno preso le distanze su quanto accaduto al Granarone.

I CONTRARI

Presidente a parte, il punto dei parcheggi rosa è stato bocciato dalla maggioranza. A dire “no” i consiglieri Linda Ferretti, Angelo Galli, Maria Antonietta Pilu, Federico Salomone, Carmelo Travaglia, Alessandro Gazzella, Luigi Geronzi e Elena Gubetti. Si era astenuta Laura Mundula mentre coraggiosamente Enrico Alessandrini aveva votato “sì” assieme all’opposizione. Il tema potrebbe essere riproposto in futuro con i consiglieri della coalizione di centrosinistra chiamati a pronunciarsi nuovamente magari per cercare con un colpo di spugna di cancellare quella che per molti è stata una vera e propria figuraccia.

