MACCARESE - Un casello che sembra essere non funzionante,e che crea ritardi e rallentamenti a tutti coloro che percorrono quella strada per spostarsi e magari andare a lavoro.

Parliamo di quello di Maccarese in direzione di Roma, e lo racconta una cittadina che spiega che più volte, arrivando a ridosso della barra del telepass, l’ha vista rimanere chiusa, essendo poi costretta a richiedere l’intervento di un operatore che risolvesse la situazione.

Segnalo un problema al casello di Maccarese, in direzione Roma, problema che ho più volte segnalato direttamente alla società Autostrade- ci racconta- ma senza mai essere stata ricontattata e senza nessun esito. La prima email alla società l’ho mandata a dicembre 2024, l’ultima durante questi giorni.

Ho contattato autostrade tramite due indirizzi email trovati sul loro sito, più una pec. Ma di risposte non ce ne sono state».

A creare dissenso non è però solo il disservizio in sé, che può creare anche pericoli per i guidatori, ma anche la mancanza totale di assistenza.

Se il problema infatti persiste, dall’altra parte, invece, continua ad esserci silenzio.

«Arrivando alla barriera del telepass, la barra non si apre. Devo chiamare l’operatore e aspettare che mi si apra manualmente. Questa cosa accade solo da Maccarese verso Roma, a quella barriera.

La stessa cosa accade nella fila dove si paga per i contanti. Non mi indispone solo perché pago un servizio, ma anche perché può essere pericoloso.

E’ da mesi che non c’è nessuna risposta, e non c’è alcun tipo di riscontro. E’ un problema di manutenzione, quel casello da’ problemi già da anni».

Eppure, manutenzione delle strade e delle infrastrutture stradali, come i caselli, dovrebbe essere una priorità lampante per tutti, perché i viaggi e le percorrenze, brevi o lunghe che siano, possano svolgersi in sicurezza.

Un casello non funzionante è un serio pericolo per gli utenti che, oltre a correre il rischio di impattarsi sulla barra che non si apre, potrebbero trovarsi ad effettuare manovre in retromarcia pur di uscire dal casello bloccato, creando- nelle giornate più trafficate e nelle ore di punta- un pericoloso effetto a catena.