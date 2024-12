CERVETERI - «Ho visto due persone aprire il cancello del mio giardino, chiuso a chiave, ed entrare». È solo l'ultima testimonianza, in ordine di tempo, dei residenti del territorio etrusco "braccati" dai malviventi. La donna, che in quel momento si trovava in casa ha subito urlato per mettere in fuga i due balordi. Poi la chiamata alle forze dell'ordine per spiegare l'accaduto. «Mi hanno detto che non avevano pattuglie libere per il momento - prosegue Rosalba - Per fortuna un signore del palazzo vicino è arrivato nel mio giardino con una mazza da baseball in mano, per aiutarmi». L'uomo ha così perlustrato i dintorni, rinvenendo, insieme alla malcapitata, una torcia nel giardino vicino la sua abitazione. Dei ladri nessuna traccia. È andata peggio invece a una coppia di residenti nelle zone di periferia nei pressi del Sasso. Tornati a casa dopo una giornata di lavoro presso la loro attività di ristorazione, i due malcapitati si sono ritrovati la casa soqquadro. Spariti denaro e gioielli. Anche in questo caso, i due, ancora scossi per quanto accaduto, hanno subito allertato le forze dell'ordine per sporgere denuncia. «Non siamo purtroppo gli unici ad aver subito il furto - raccontano - I carabinieri ci hanno detto che anche un'altra abitazione quella sera era stata svaligiata». Anche in quel caso si trattava di un ristoratore del territorio. E i riflettori tornano ad accendersi sulla poca sicurezza percepita dai cittadini. «Le forze dell'ordine e le istituzioni facciano qualcosa», è l'appello. Della vicenda era stata interessanta anche il sindaco etrusco, Elena Gubetti, durante la trasmissione Question Time sui canali di Civonline. In quell'occasione il primo cittadino, però, aveva spiegato come «spesso la percezione dei fatti non corrisponde alla realtà». In sostanza, in base alle denunce presentate alle forze dell'ordine, il numero di furti subiti risulterebbero minori rispetto alla realtà. Nel frattempo, però, i ladri continuano a bersagliare i cittadini. Poco tempo fa era toccato anche al presidente del consiglio comunale di Ladispoli ai Monteroni. Numerose anche le segnalazioni provenienti da Valcanneto dove le "visite" dei balordi spesso si sono verificate con i proprietari di casa presenti all'interno delle abitazioni. «Si potenzi il sistema di videosorveglianza», hanno più volte chiesto i residenti. E proprio su quest'ultimo punto, almeno per la frazione di Valcanneto, il primo cittadino ha confermato la volontà dell'amministrazione di potenziare i sistemi presenti sul territorio. «Abbiamo stanziato delle risorse in bilancio per un primo intervento di ampliamento», aveva spiegato annunciando l'inizio dei lavori già per la fine di quest'anno. Nel frattempo i cittadini aspettano e sperano.

©RIPRODUZIONE RISERVATA