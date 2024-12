CERVETERI - Tombini ostruiti, fogne tracimanti e la pioggia che copiosa che non ha mollato la presa per alcune ore. Notte di passione per i residenti del litorale nord di Roma. L’ondata di maltempo annunciata è arrivata piombando letteralmente anche dentro casa. A Cerenova a causa delle fogne sature, i cittadini si sono ritrovati con l’acqua che fuoriusciva all’impazzata dai sanitari del bagno. “Pioggia” dal soffitto, e non solo per le sale hobby (in diversi case allagate). A Valcanneto i contatori dell’elettricità sono andati a fuoco causando notevoli disagi e tanta paura tra i residenti. A essere interessate dai disagi causati dall'intensa pioggia, anche alcune arterie stradali. «Fortunatamente nessun danno grave - ha commentato il sindaco Elena Gubetti - grazie soprattutto agli interventi puntuali e tempestivi di tutte le unità in campo che non si sono fermate nemmeno per un secondo». Operazioni che sono terminate solo all'alba con il primo cittadino che ha voluto ringraziare i volontari della Protezione civile comunale, gli agenti della Polizia locale e i vigili del fuoco.

