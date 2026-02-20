TARQUINIA - In occasione dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il Coni ha fatto realizzare un virtual tour immersivo di Casa Italia - Triennale di Milano e di Casa Italia Cortina. L’esperienza virtuale consente al pubblico nazionale e internazionale di entrare in Casa Italia, esplorare nel dettaglio gli spazi, le opere e le collezioni culturali delle prestigiose sedi, fruendo dell’esperienza a distanza come se si fosse fisicamente presenti. All’interno di Casa Italia Milano - Triennale, i visitatori incontrano opere di artisti italiani e internazionali accanto a reperti olimpici provenienti dal Museo Olimpico di Losanna e dalle Federazioni Sportive Nazionali ed esperienze virtuali realizzate dai partner di Casa Italia come ad esempio la Tomba delle Olimpiadi in realtà virtuale. Musa è il cuore culturale dell’ospitalità olimpica italiana: un percorso scenografico ed emozionale che intreccia sport, arte, innovazione e tradizione, articolato in nove sezioni dedicate alle muse ispiratrici della creatività nazionale. La virtualizzazione ha incluso ambienti interni ed esterni, riproducendo fedelmente la struttura complessiva e i contenuti espositivi, per consentire a chiunque di esplorare la ricchezza culturale di Casa Italia in modo interattivo e multimediale anche comodamente dal divano di casa.

Il grande progetto d'arte di Casa Italia alle Olimpiadi invernali si rinnova anche a Cortina, dove la sede del quartier generale del CONI è proprio una galleria: Farsettiarte. In connessione con le mostre in Triennale a Milano, anche qui le opere abbracciano il visitatore e gli atleti, attraverso le epoche e i movimenti. La sede di Cortina ospita opere di De Chirico, Balla, Joseph Kosuth, Mario Ceroli, Hermann Nitsch e Sol LeWitt, in uno spazio che unisce arte, vita quotidiana e eventi del quartier generale olimpico. Grazie all’esperienza consolidata di Skylab Studios nel mondo della virtual reality, l’intero tour è stato realizzato partendo da fotografie a 360 gradi in alta definizione, scattate con speciali apparecchiature stereografiche integrate in un sistema di navigazione digitale avanzato. Il virtual tour comprende nove sale interne, due corridoi e due spazi esterni della sede in Triennale e tutte le sale di Casa Italia Cortina, offrendo al visitatore la possibilità di muoversi liberamente tra gli ambienti approfondendo ogni dettaglio attraverso elementi interattivi cliccabili. Il percorso virtuale è arricchito da hotspot informativi in lingua italiana e inglese, che forniscono approfondimenti contestuali su opere, allestimenti, reperti esposti e da audioguide disponibili in italiano e in inglese, pensate per accompagnare l’utente in una visita autonoma, rendendo l’esperienza completa e accessibile anche a interlocutori internazionali come se fossero in un museo interattivo. Il risultato è un’esperienza che va oltre la semplice visualizzazione panoramica: gli utenti possono navigare gli spazi, accedere a contenuti multimediali, approfondire informazioni specifiche sugli elementi esposti, fare zoom sulle opere presenti e vivere un racconto culturale accessibile e coinvolgente. Questa forma di digitalizzazione risponde alle moderne esigenze del patrimonio culturale, combinando innovazione, tecnologia e comunicazione culturale per aumentare la fruibilità, la diffusione e l’attrattività delle istituzioni espositive. Un progetto che crea inoltre un parallelo tra arte e tecnologia: così come le nove sezioni, ciascuna dedicata alla musa ispiratrice di una disciplina, evocano creatività, memoria e talento. Il virtual tour di Casa Italia interpreta questi contenuti in chiave immersiva, trasformando la tecnologia in strumento di racconto e connessione tra pubblico e patrimonio culturale. Dalle sculture sospese agli spazi scenografici della Triennale, ogni elemento è stato riprodotto in dettaglio, garantendo un’esperienza fedele e coinvolgente. L’intero tour virtuale è fruibile dal sito ufficiale di Casa Italia, sia con smartphone, tablet, computer e schermi touch, con qualsiasi sistema operativo e soprattutto da qualsiasi luogo del Pianeta in pieno stile olimpico. L’accessibilità culturale diventa la parola chiave dell’esperienza immersiva.

Il tour è fruibile anche in modalità VR, semplicemente cliccando il tasto VR sul proprio smartphone, è possibile vivere il tour virtuale in virtual reality con degli appositi visori VR. Nel VR tour spazio anche a degli ambassador d’eccezione, alcuni degli atleti più importanti del recente panorama olimpico italiano, disseminati lungo il percorso MUSA di Casa Italia Milano, per dare spiegazioni e approfondimenti sulle sezioni sotto forma di speciali avatar ultra realistici realizzati con l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata. All’interno del virtual tour è possibile fruire anche dell’esperienza immersiva La Tomba delle Olimpiadi in realtà virtuale, visitabile dentro Casa Italia Milano, e che grazie al progetto VR realizzato dal Ministero della Cultura e dal PACT Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia è integrato anche nell’esperienza virtuale dal sito web del CONI e di Casa Italia. «Una soluzione innovativa - racconta Leonardo Tosoni, Art Director di Skylab Studios - pensata per dare vita a questa incredibile esposizione culturale anche alla fine delle Olimpiadi Invernali. In questo modo Casa Italia sarà sempre aperta, 24 ore su 24, sette giorni su sette, senza fusi orari, sempre pronta ad accogliere visitatori digitali provenienti da tutto il mondo.

Una vera e propria eredità che queste Olimpiadi lasciano come patrimonio culturale di questa incredibile manifestazione continuando a tenere gli occhi del mondo puntati proprio su Casa Italia per sempre».

