SANTA MARINELLA – Un incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di domenica è costato la vita ad un 75enne proprietario dell’appartamento andato a fuoco. Intorno alle 18,30 infatti, i vigili del fuoco sono stati chiamati per un vasto incendio sviluppatosi all’interno di una palazzina sita in via delle Colonie al secondo piano. Per cause in corso di accertamento, dall’interno quattro, ha cominciato ad uscire una colonna densa di fumo nero, mentre iniziavano a vedersi anche le fiamme che divoravano le finestre. I vigili del fuoco, giunti sul posto con l'equipaggio della 17 A, con un'autobotte e l'autoscala, hanno subito iniziato l'opera di spegnimento. L'appartamento è stato completamente avvolto dalle fiamme e dopo una vera e propria lotta con il fuoco, i pompieri sono riusciti a contenere le fiamme, facendo sì che non si propagassero anche nell'attico. Sul posto è giunto anche l'equipaggio della 26 A dei Vigili del Fuoco di Cerveteri impegnati a contenere l'ingente quantitativo di fiamme. Quando l’incendio è stato spento, i Vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento ed hanno trovato il proprietario Carlo Antonio Zajac di 75 anni, senza vita seduto sul divano. A dare il via alle fiamme, potrebbe essere stata una sigaretta accesa che ha alimentato le fiamme degli indumenti, ad uccidere l’uomo quindi è stato il denso fumo che lo ha asfissiato. La salma è stata traslata all’Istituto di Medicina Legale del Verano, in attesa che venga effettuata l’autopsia. Da quanto si è appreso, sembra che il 75enne in non perfette condizioni di salute, fosse rimasto chiuso in casa e questo gli sia stato fatale. Gli uomini della Bonifazi con i colleghi di Cerveteri, sono potuti entrare solo rompendo i vetri di una porta finestra situata sul balcone. Si è trattato di un intervento complesso perché quando i pompieri sono entrati, l’appartamento era completamente avvolto dal fumo. Sono state aperte le finestre delle camere, abbattendo i vetri al fine di far raffreddare l’abitazione e consentire al fumo di fuoriuscire. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della stazione di Santa Marinella e il Comando Provinciale di Roma che ha inviato il carro respiratori. I Carabinieri, hanno trasmesso alla Procura di Civitavecchia una relazione sui fatti in attesa dell’esame autoptico. Al momento, l’abitazione incendiata è stata posta sotto sequestro per verificare la tenuta del pavimento, potenzialmente pericolante perché danneggiato dal fuoco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA