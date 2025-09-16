LADISPOLI – Tempi di attesa più lunghi per “Carta dedicata a te”, il progetto a favore delle famiglie con un importo Isee inferiore ai 15mila euro annui. L’amministrazione comunale ha reso noto che il piano è in fase di esecuzione dallo scorso 10 settembre quando l'Inps ha trasmesso, attenendosi agli Isee emessi dallo stesso ente, una lista di potenziali beneficiari, che dovrà essere consolidata dagli stessi comuni, i quali dovranno esclusivamente controllare la residenza, l'esistenza in vita e se il nucleo familiare è quello riportato nel documento Isee.

La lista contiene – fa sapere sempre palazzo Falcone - circa 1500 nominativi e l’Inps ha dato come data di chiusura controllo metà ottobre. L’elenco sarà poi nuovamente trasmesso all'Inps, il quale darà mandato alle Poste Italiane di caricare l'importo spettante a chi è già in possesso della carta e di emettere nuove carte ai nuovi beneficiari. «Il procedimento - spiega Gabriele Fargnoli, assessore ai Servizi Sociali di Ladispoli- richiederà ancora un po’ di tempo, perché dobbiamo verificare circa 1.600 potenziali utenti presso l’anagrafe. Contiamo di concludere le verifiche entro la fine di settembre, così da permettere l’arrivo delle nuove carte a metà ottobre. Chi è già in possesso della carta, invece, la vedrà semplicemente ricaricata. I requisiti principali sono un Isee inferiore ai 15mila euro, dato già in possesso dell’Inps, e un nucleo familiare composto da almeno tre persone. In caso contrario, anche con un Isee basso, non si ha diritto alla carta». La giunta chiarisce che in questa fase i municipi non hanno nessun compito e ovviamente non rispondono dei tempi di lavoro di altri enti come Inps e Poste italiane. «Con ogni probabilità le carte saranno caricate ed emesse entro la fine del mese di novembre», aggiunge sempre Fargnoli.

