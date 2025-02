TARQUINIA - In occasione della sfilata dei gruppi mascherati, l’amministrazione comunale ha varato l’ordinanza per la modifica della viabilità. Per consentire lo svolgimento della prima uscita dei gruppi mascherati prevista per domenica è disposto il divieto di sosta dalle 14 alle 20, con rimozione forzata, inclusi i veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, nelle seguenti vie e piazze: Alberata Dante Alighieri, piazza Giacomo Matteotti, corso Vittorio Emanuele, piazza Cavour, via Umberto I, viale Luigi Dasti, tra via Umberto I e via IV Novembre, piazzale Europa. La circolazione sarà sospesa nelle vie elencate il tempo necessario al passaggio del corteo. Sarà in vigore il divieto di transito dalle 14 alle 19 in via delle Torri, tra via San Pancrazio e corso Vittorio Emanuele.