LADISPOLI - Ha effettuato un paio di tentativi sulle spiagge ladispolane prima di desistere. Protagonista, mercoledì sera, una caretta caretta. La testuggine, si è diretta verso la spiaggia antistante lo stabilimenìto Columbia e ha iniziato a scavare, forse con l’intento di deporre le sue uova. Della sua presenza si sono accorti quanti in quel momento si trovavano sull’arenile che così hanno subito allertato la Capitaneria di Porto e cercato, allo stesso tempo, di dare un po’ di privacy all’esemplare che però si è allontanato dopo un po’. Alcuni volontari, accompagnati da una biologa di Tartalazio hanno esaminato le orme lasciate sulla sabbia constatando però che delle uova non c’era alcuna traccia. Sempre la stessa caretta caretta si sarebbe poi diretta sull’arenile di Palo dove sono state individuate nuove tracce, ma anche qui niente da fare. Intanto esperti e volontari invitano i cittadini, nel caso di avvistamento di orme e buche, a non scavare per non compromettere l’eventuale presenza di un nido ma di contattare subito gli enti preposti.

