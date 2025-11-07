TARQUINIA- Un’altra importante esperienza formativa varata dal Cardarelli per i ragazzi del triennio del corso Costruzioni, ambiente e territorio (Cat).

Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo a un corso di fotogrammetria con i droni, un’esperienza formativa che unisce tecnologia e rilievo topografico di precisione.

«Il corso è stato tenuto dal professor Matteo Costa, ex studente del nostro istituto e oggi professionista specializzato nel settore, che ha condiviso con gli studenti la sua esperienza e le tecniche più innovative per la realizzazione di modelli 3D del territorio. – riferiscono dal Cardarelli - Un’occasione preziosa per avvicinare i futuri geometri alle applicazioni più moderne nel campo del rilievo e della rappresentazione del costruito! Grazie ai professori Matteo Teo Costa, Angelo Anzellini, Giovanni Ghisu, Luca Di Francesco e al professor Daniele Torresi, sempre alla ricerca di nuovi stimoli per i nostri studenti».

