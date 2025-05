Dopo oltre quarant’anni di onorato servizio, l’appuntato scelto qualifica speciale, Carmine Napoli, al compimento del suo sessantesimo anno, è stato collocato in congedo per limiti di età.

Originario della provincia di Salerno, Carmine Napoli ha dedicato la sua vita professionale all’Arma dei carabinieri.

Arruolatosi nel lontano 1985, ha frequentato il corso di formazione presso la scuola allievi Carabinieri di Roma. Dopo aver completato con successo il corso di formazione ha intrapreso una carriera che lo ha visto ricoprire importati ruoli presso diverse Stazioni carabinieri e nuclei operativi nella Capitale.

Nel 2014, è stato trasferito alla Stazione carabinieri di Vejano dove ha svolto le sue funzioni con un impegno e una dedizione esemplari, dimostrando sempre un elevato senso del dovere e un profondo spirito di sacrificio.

Ha supportato con passione le iniziative del suo Comandante, divenendo un punto di riferimento fondamentale non solo per i suoi colleghi, ma anche per la comunità che ha servito con onore e rispetto.

L’Arma dei carabinieri esprime quindi il proprio sincero e sentito ringraziamento all’appuntato scelto qualifica speciale, Carmine Napoli, per il servizio reso alla collettività nel corso di tutti questi anni e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni nella nuova fase della sua vita.