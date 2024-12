l luogotenente carica speciale, Stefano Dal Canto, dopo ben 13 anni ha lasciato il Comando della Stazione di Grotte di Castro per assumere quello di Ficulle. Orvietano, classe 1972, sposato con due figli, punto di riferimento della comunità di Grotte di Castro per lungo tempo, dopo una carriera trentennale, il luogotenente Dal Canto inizia una nuova avventura coronando il sogno di tornare in Umbria e di prestare servizio alle dipendenze della Compagnia di Orvieto ove, anni prima, aveva già prestato servizio il padre, oggi in pensione.

Arruolato nel lontano 1994, dopo aver frequentato la Scuola Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri è stato destinato alla Legione Carabinieri Sicilia, a quel tempo terra particolarmente difficile, dove ha avuto modo di temprarsi prestando servizio presso le Stazioni Carabinieri della provincia di Palermo.

Dopo questa intensa esperienza è stato trasferito nella Capitale, presso la Direzione Lavori del Genio, e poi alla Stazione Carabinieri di Acquapendente in qualità di sottufficiale in sottordine.

Nel 2011, il Luogotenente Dal Canto ha assunto l’incarico di comandante della Stazione di Grotte di Castro che ha ricoperto ben figurando e divenendo uno dei Comandanti di Stazione più conosciuti nella Provincia.

Nel corso del suo lungo periodo di comando alla Stazione carabinieri di Grotte di Castro ha conseguito diversi importanti risultati tra i quali, piace ricordare, l’arresto di due estorsori, l’individuazione del responsabile di una violenza sessuale, nonché degli autori - in esito a complesse e articolate indagini svolte unitamente ai colleghi della Sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia di Montefiascone - di un ingente furto in abitazione perpetrato presso la villa di un noto avvocato della Tuscia.

«Molte iniziative intraprese nel corso di quest’ultimo anno per il contrasto e la repressione dei reati nella cittadina di Grotte di Castro sono merito del luogotenente C.S. Dal Canto che è un professionista serio e determinato che non ha mai lesinato spirito di iniziativa e concretezza nella sua quotidiana azione di comando» ha riferito il maggiore Stefano Colusso, comandante della Compagnia di Montefiascone. Il colonnello Friano, dopo sottolineato come Dal Canto Stefano, nel periodo di comando a Grotte di Castro abbia «rispecchiato a pieno quelli che sono i valori dell’Arma che caratterizzano la figura del comandante di Stazione».