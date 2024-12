S. MARINELLA – E’ già in vigore, l'ordinanza sindacale numero 25 del 4 luglio 2024, che prevede il divieto dell'uso di fuochi pirotecnici o similari esplosivi, rumorosi ad alto impatto acustico e consente esclusivamente l'uso di fuochi artificiali silenziosi, detti anche coreografici a basso impatto acustico ambientale, in cui non è presente alcun rumore fragoroso, ma solo effetti speciali nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2024 e il 7 gennaio 2025, ad esclusione d| quelli già regolarmente in possesso di autorizzazione Suap rilasciata con data antecedente alla pubblicazione del presente atto.

Le violazioni alle suddette disposizioni, saranno punite ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da 25euro a 5000 euro. I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dall’articolo 650 e dal R.D.773/1931 Tulps , secondo la fattispecie ricorrente. La Polizia Locale e le Forze di Polizia, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza dell’ordinanza e dell'erogazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione Per consultare la delibera vistare il sito del Comune di Santa Marinella Città Metropolitana di Roma Capitale.

